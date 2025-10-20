Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 2. Nachtragsmeldung: Einbruch in Juwelier in Saarburg - Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an

Saarburg (ots)

(Verweis auf die Pressemeldungen von Samstag, 18.10.2025 - 04:09 und 09:57 Uhr)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, brachen zwei Männer in einen Juwelier in der Saarburger Innenstadt ein. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe. Mehrere Hinweise wurden durch die Polizei am Samstag und Sonntag überprüft; die eingegangenen Hinweise führten bisher nicht zur Ermittlung des Aufenthaltsortes der Täter.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei verschafften sich die beiden Täter durch Gewaltanwendung Zutritt in den Juwelierladen und entwendeten hochwertigen Schmuck im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Hierbei verursachten sie durch das Aufbrechen der Tür mit einem Kanaldeckel sowie der zerstörten Schmuckvitrinen einen hohen Sachschaden. Die Herkunft des Kanaldeckels ist bisher ungeklärt.

Als die Alarmanlage auslöste und zeitnah eine Streife der Polizeiinspektion Saarburg eintraf, flüchteten die Täter mit einem silberfarbenen Passat. Das Fluchtfahrzeug konnte im Nahbereich der Ortslage Mannebach abgestellt vorgefunden werden. Die Täter dürften zunächst fußläufig geflüchtet sein. Intensive ganztägige Fahndungsmaßnahmen u.a. mit Diensthunden und unter Einsatz des Polizeihubschraubers führten am Samstag bis in die Abendstunden nicht zum Ergreifen der Täter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere auch im Hinblick auf das Fluchtfahrzeug, aufgenommen; diese dauern an.

Weitere Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg unter 06581-91550 oder die Kriminalpolizei unter 0651 - 98343390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell