PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 2. Nachtragsmeldung: Einbruch in Juwelier in Saarburg - Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an

Saarburg (ots)

(Verweis auf die Pressemeldungen von Samstag, 18.10.2025 - 04:09 und 09:57 Uhr)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, brachen zwei Männer in einen Juwelier in der Saarburger Innenstadt ein. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe. Mehrere Hinweise wurden durch die Polizei am Samstag und Sonntag überprüft; die eingegangenen Hinweise führten bisher nicht zur Ermittlung des Aufenthaltsortes der Täter.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei verschafften sich die beiden Täter durch Gewaltanwendung Zutritt in den Juwelierladen und entwendeten hochwertigen Schmuck im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Hierbei verursachten sie durch das Aufbrechen der Tür mit einem Kanaldeckel sowie der zerstörten Schmuckvitrinen einen hohen Sachschaden. Die Herkunft des Kanaldeckels ist bisher ungeklärt.

Als die Alarmanlage auslöste und zeitnah eine Streife der Polizeiinspektion Saarburg eintraf, flüchteten die Täter mit einem silberfarbenen Passat. Das Fluchtfahrzeug konnte im Nahbereich der Ortslage Mannebach abgestellt vorgefunden werden. Die Täter dürften zunächst fußläufig geflüchtet sein. Intensive ganztägige Fahndungsmaßnahmen u.a. mit Diensthunden und unter Einsatz des Polizeihubschraubers führten am Samstag bis in die Abendstunden nicht zum Ergreifen der Täter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere auch im Hinblick auf das Fluchtfahrzeug, aufgenommen; diese dauern an.

Weitere Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg unter 06581-91550 oder die Kriminalpolizei unter 0651 - 98343390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Michael Notzon, Pressestelle
Telefon: 0651 983 40025
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 09:57

    POL-PPTR: 1. Nachtragsmeldung: Einbruch in Juwelier - zwei Täter flüchtig

    Saarburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr brachen zwei Männer in einen Juwelier in der Saarburger Innenstadt ein. Die beiden Täter befinden sich weiterhin auf der Flucht. Diese konnten wie folgt beschrieben werden: Dunkel gekleidet, trugen Sturmhauben, einer der Männer soll ca. 1,85m - 1,95m groß gewesen sein und eine sportliche Figur haben. ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:05

    POL-PPTR: Schlag ins Gesicht mit schweren Folgen Nähe Porta Nigra

    Trier (ots) - Am Dienstagabend befanden sich drei Männer, die dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen sind, im Bereich der Bushaltestelle an der Porta Nigra. Kurz vor 23 Uhr kam ein weiterer zu der Gruppe gehörender Mann aus Richtung Hauptmarkt hinzu und versetzte einem der Männer unvermittelt einen Faustschlag in den Bereich des Kopfes. Dieser fiel bewusstlos zu Boden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren