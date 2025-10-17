PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schlag ins Gesicht mit schweren Folgen Nähe Porta Nigra

Trier (ots)

Am Dienstagabend befanden sich drei Männer, die dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen sind, im Bereich der Bushaltestelle an der Porta Nigra. Kurz vor 23 Uhr kam ein weiterer zu der Gruppe gehörender Mann aus Richtung Hauptmarkt hinzu und versetzte einem der Männer unvermittelt einen Faustschlag in den Bereich des Kopfes. Dieser fiel bewusstlos zu Boden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus wurden beim 40-jährigen Geschädigten am Folgetag schwere nicht sichtbare Kopfverletzungen festgestellt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Der 34-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Trier vorgeführt. Gegen den Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Michael Notzon, Pressestelle
Telefon: 0651 983 40025
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 10:08

    POL-PPTR: Auto in der Moltkestraße aufgebrochen

    Trier (ots) - Am Donnerstag, 16. Oktober, zwischen 18:45 Uhr und 22:10 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter die Seitenscheibe eines mattschwarzen Mercedes-Benz in der Moltkestraße in Trier ein. Er durchsuchte das Auto und entwendete Bargeld und eine Sonnenbrille. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390. Rückfragen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 16:33

    POL-PPTR: Tauben im Visier, Polizei vor Ort: Spielzeugwaffe sorgt für Einsatz

    Trier (ots) - Manchmal ist der Wunsch, Eindruck zu schinden, größer als der gesunde Menschenverstand. So auch bei einem Jugendlichen, der heute Nachmittag, gegen 12:30 Uhr, offenbar vor seinen drei Freunden glänzen wollte - und mit einer schwarzen Schusswaffe auf nichtsahnende Tauben zielte. Anschließend verstaute er die Waffe wieder und spazierte mit seinen drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren