PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Abholer nach Schockanruf von Kripo Trier festgenommen

Baumholder (ots)

Vor der Haustür erfolgte der Zugriff: So endete ein versuchter Telefonbetrug am Donnerstagnachmittag, den 16. Oktober, in Baumholder.

Kurz nach 13 Uhr erhielt eine 81-Jährige einen Schockanruf. Ein Betrüger gab sich weinend und schluchzend als ihr angeblicher Sohn aus und teilte ihr mit, dass er einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich nun auf einer Polizeidienststelle befinde. Anschließend übernahm ein weiterer Betrüger das Telefonat und führte dieses fort - er gab sich als Polizeibeamter aus und forderte eine hohe Kautionssumme zur Freilassung aus dem Polizeigewahrsam.

Unter hohem emotionalem Druck suchte die 81-Jährige ihr Hab und Gut zusammen und ließ sich am Telefon auf eine Übergabe ihrer Wertgegenstände ein. Der Abholer befand sich bereits unmittelbar vor ihrer Haustür. Auf Nachfrage der 81-Jährigen bejahte er, dass er der angekündigte Abholer sei. Noch bevor Sie dem Abholer, einem falschen Kriminalbeamten, ihre Wertgegenstände in hohem fünfstelligem Wert übergeben konnte, wurde dieser in letzter Sekunde von herbeieilenden Kräften der Kriminalpolizei Trier mit Unterstützung der Kriminalinspektion Idar-Oberstein festgenommen.

Auch wenn der 81-jährigen Frau kein materieller Schaden entstand, blieb der Vorfall sicherlich nicht ohne Folgen: Schockanrufe hinterlassen bei ihren Opfern oft deutliche emotionale und psychische Spuren. Solche betrügerischen Anrufe können bei den Betroffenen zudem häufig Angst und Verunsicherung auslösen - insbesondere bei älteren Menschen, die solch eine schwere Täuschung schockiert und überfordert zurücklässt.

Der 24-jährige Abholer wurde am Freitag, dem 17. Oktober, dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bad Kreuznach vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach Haftbefehl erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 17:08

    POL-PPTR: Telefonbetrüger erneut erfolgreich

    Mittelbollenbach (ots) - Mit einer Legende über manipulierte Geldscheine und eine Räuberbande in der Nachbarschaft brachten Telefonbetrüger eine Frau aus Mittelbollenbach um ihr Erspartes. Gegen 10 Uhr am Freitag, 17. Oktober, klingelte bei der Seniorin das Telefon mit unterdrückter Nummer. Der Anrufer gab sich als Beamter der Polizeiinspektion Idar-Oberstein aus. In akzentfreiem Deutsch schilderte er, dass eine Frau ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 09:57

    POL-PPTR: 1. Nachtragsmeldung: Einbruch in Juwelier - zwei Täter flüchtig

    Saarburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr brachen zwei Männer in einen Juwelier in der Saarburger Innenstadt ein. Die beiden Täter befinden sich weiterhin auf der Flucht. Diese konnten wie folgt beschrieben werden: Dunkel gekleidet, trugen Sturmhauben, einer der Männer soll ca. 1,85m - 1,95m groß gewesen sein und eine sportliche Figur haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren