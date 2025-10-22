PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 44. KW

Trier (ots)

An folgendem Standort misst die Polizei in der 44. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 27. Oktober:

B51, Trier; L151, Mertesdorf; B41, Idar-Oberstein; A1, Mehren; B50, Kommen

Dienstag, 28. Oktober:

B51, Trier; Bitburg; B41, Weierbach; L158, Monzelfeld; K133, Konz

Mittwoch, 29. Oktober:

B257, Irrel; A64, Pfalzel; A60, Winterspelt

Donnerstag, 30. Oktober:

A602, Longuich; A1, Mehren; B51, Konz

Freitag, 31. Oktober:

B50, Altrich; B49, Wasserbilligerbrück; L54, Wengerohr

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

