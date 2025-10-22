POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 44. KW

Niederöfflingen (ots) - Am Dienstag, 21.10.2025, gegen 09:00 Uhr kam es auf der Tank- und Rastanlage Eifel West, an der A1 zu insgesamt drei Tankbetrügen. Die Fahrzeuge wurden durch die jeweiligen Fahrer, welche diese in Hamburg gekauft und mit spanischen Kurzzeitkennzeichen auf dem Weg nach Spanien waren, betankt und die Raststätte unmittelbar ohne Zahlungsvorgang wieder verlassen. Durch die sofortige Meldung an die ...

mehr