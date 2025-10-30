PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Führerschein weg wegen positiven Cannabistest?

Viersen (ots)

Am Mittwoch, den 29.10.2025 gegen 17.20 Uhr, kontrollierte ein Streifenteam auf der Mevissenstraße in Viersen einen Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 26-jähriger Mann aus Viersen, schon mal wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aufgefallen war. Er gab auch zu, gelegentlich Cannabis zu konsumieren. Der Viersener willigte in einen Drogenvortest ein, welcher dann positiv ausfiel. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Einsatzkräfte fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und eine Meldung an das Straßenverkehrsamt. Hier wird nun geprüft, ob möglicherweise ein Fahrverbot oder der Verlust des Führerscheins droht. /EK (984)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

