BPOL-HB: Unbekannter bedroht Zugpersonal mit Schlagstock

Bremen (ots)

Tatort: NWB RS 2 von Bf. Twistringen nach Bf. Bremerhaven-Lehe Tatzeit: 24.08.2025 / 10:26 Uhr

Ein unbekannter Täter soll am Sonntagvormittag in der NWB auf dem Weg nach Bremerhaven-Lehe Zugpersonal mit einem Teleskopschlagstock bedroht haben. Die Bremer Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Ersten Ermittlungen zufolge habe der Zugbegleiter den Unbekannten zunächst, kurz bevor der Zug in den Twistringer Bahnhof einfuhr, aufgefordert, den Zug zu verlassen, da dieser einen Teleskopschlagstock bei sich hatte. Der Mann soll daraufhin im vorderen Zugteil auf den 35-Jährigen zugegangen und ihn mit dem Schlagstock bedroht haben. Er habe mit dem Schlagstock hantiert und diesen vor dem Zugbegleiter auf dem Boden geschlagen. Danach sei er ausgestiegen und in den hinteren Zugteil wieder eingestiegen. Gemeinsam mit dem 68-jährigen Lokführer sei der Zugbegleiter erneut zu dem Mann gegangen. Auch im hinteren Zugteil sei der Unbekannte auf beide Geschädigte zugegangen und habe diese erneut mit dem Schlagstock gedroht. Anschließend habe er den Zug in unbekannte Richtung verlassen. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Twistringen fahndeten umgehend nach dem Tatverdächtigen, konnten ihn jedoch nicht mehr antreffen.

Der Täter soll zwischen 20 und 24 Jahre alt und rund 170 - 175 cm groß gewesen sein. Er soll zudem schwarze, schulterlange und lockige Haare gehabt haben. Bekleidet war er mit dunkler Kleidung, schmutzigen weißen Schuhen und einer Mütze gewesen sein.

Die Bremer Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein und bittet Zeugen, sich unter 0421/16299 - 7777 oder über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

