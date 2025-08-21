Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei stellt Teleskopschlagstock am Bremer Flughafen sicher

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 20.08.2025 / 13:35 Uhr

Bundespolizisten haben bei der Handgepäckkontrolle am Bremer Flughafen einen Teleskopschlagstock sichergestellt. Dieser war zuvor vom Luftsicherheitskontrollpersonal im Rucksack eines 48-jährigen Passagiers gefunden worden.

Der aus Nordenham stammende Fluggast wollte am Mittwochnachmittag nach Amsterdam fliegen und erschien gegen 13:35 Uhr an der Luftsicherheitskontrolle. Bei der Durchleuchtung seines Rucksacks fanden die durch die Bundespolizeiinspektion Bremen beauftragten privaten Luftsicherheitskontrollkräfte den ausziehbaren Schlagstock. Da eine solche Waffe weder im Handgepäck mitgenommen, noch in der Öffentlichkeit geführt werden darf, stellten die Bundespolizisten diesen sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Luftsicherheitsgesetz und dem Waffengesetz ein. Nach Aufnahme des Sachverhalts durfte der 48-Jährige seine Reise nach Amsterdam antreten.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei daraufhin, dass scharfe und spitze Gegenstände, Werkzeuge und Waffen aller Art im Handgepäck grundsätzlich verboten sind. Das Gleiche gilt auch für sogenannte Anscheinswaffen wie beispielsweise Spielzeugwaffen oder Nachbildungen, die mit echten Waffen verwechselt werden können. Um Unannehmlichkeiten bei der Luftsicherheitskontrolle zu vermeiden, machen Sie sich bitte vor Ihrer Flugreise mit den geltenden Bestimmungen vertraut. Weitere Informationen dazu sind unter anderem auf www.bundespolizei.de in der Kategorie "Sicher auf Reisen" zu finden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell