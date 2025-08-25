Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Schneller Fahndungserfolg - Bundespolizei fasst Gepäckdieb am Uelzener Bahnhof

Bf. Göttingen / Bf. Uelzen, 24.08.2005, 15:27 Uhr - 16:48 Uhr

Am Sonntagnachmittag nahmen Bundespolizisten im Uelzener Bahnhof einen Gepäckdieb vorläufig fest. Der 24-Jährige hatte zuvor im Göttinger Bahnhof den Reisekoffer einer Frau entwendet.

Bei der Anzeigenerstattung im Göttinger Bundespolizeirevier gab die Geschädigte an, dass sie ihren Reisekoffer gegen 15:30 Uhr vor einem Bahnhofsgeschäft kurz abgestellt hatte. Ein Unbekannter habe diesen daraufhin an sich genommen und sei in unbekannte Richtung verschwunden.

Die eingesetzten Bundespolizisten sichteten das Videomaterial der Überwachungskameras aus dem Göttinger Bahnhof und konnten schnell einen Tatverdächtigen feststellen, der den Koffer an sich genommen und anschließend in den ICE in Richtung Hamburg eingestiegen war. Sie alarmierten umgehend ihre Uelzener Bundespolizei-Kollegen. Diese stellten den gesuchten Tatverdächtigen kurz nach Halt des Zuges im Uelzener Bahnhof und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann hatte das Stehlgut noch bei sich. Es wurde sichergestellt und konnte noch am selben Nachmittag der Eigentümerin wieder ausgehändigt werden konnte. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnen die Bundespolizeiinspektionen Bremen und Hannover eindringlich vor Taschendieben: Reisegepäck sollte niemals unbeaufsichtigt im Bahnhof gelassen werden, da es Gepäckdieben dadurch leicht gemacht wird, an Beute zu gelangen. Darüber hinaus sollte jeder Diebstahl schnellstmöglich zur Anzeige gebracht werden. Nur so ist es der Bundespolizei möglich, zeitnah weitere Ermittlungen zu beginnen und beispielsweise auch nachträglich anhand von Aufnahmen aus den Überwachungskameras mögliche Tatverdächtige zu identifizieren.

