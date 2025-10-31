Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Anhänger von Firmengelände gestohlen - Zeugensuche!

Viersen (ots)

Am Mittwoch brachen drei unbekannte Männer gegen 6 Uhr auf ein Firmengelände in der Gerberstraße ein. Sie öffneten das Tor und fuhren mit einem silbernen VW Kombi mit niederländischen Kennzeichen auf das Gelände. Dort hängten sie einen Anhänger an, der mit Aluminiumabfällen befüllt war, und fuhren davon. Die drei Männer sind zwischen 30 und 40 Jahren alt und waren dunkel gekleidet. Haben Sie Hinweise zu den noch unbekannten Männern? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (986)

