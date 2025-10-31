Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 251031 Viersen-Süchteln: Öffentlichkeitsfahndung nach 68-Jähriger

Viersen-Süchteln (ots)

Seit Donnerstagmittag (30.10.2025) wird aus dem Bereich Viersen-Süchteln eine 68 Jahre alte Frau vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 12.00 Uhr im Bereich des Thomaswegs gesehen. Auf Grund einer beginnenden Demenz und anderen Erkrankungen ist sie eventuell nicht orientiert und deshalb auf Hilfe angewiesen. Die Frau ist etwa 1,50 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hat rote, schulterlange Haare und trägt eine Brille. Bekleidet war sie mit einer beigen Regenjacke, einer beigen Jeanshose und dunklen Schuhen. Es ist nach den bisherigen Ermittlungen nicht auszuschließen, dass die Frau in einen Bus gestiegen sein und Süchteln verlassen haben könnte. Da alle Fahndungsmaßnahmen - auch mit Mantrailer-Hunden - bisher ohne Erfolg geblieben sind, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Frau. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 oder 110 an die Polizei Viersen oder an jede andere Polizeidienststelle. Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/184896 Sollte der Link nicht mehr funktionieren, können Sie davon ausgehen, dass die Suche nicht mehr aktuell ist. Wer hat die 68-Jährige gesehen? /hei (988)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell