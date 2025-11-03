PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mönchengladbach/ Viersen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-Jährigen aus Belgien

Mönchengladbach/ Viersen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 56-Jährigen. Der Mann verließ seine Wohnanschrift in Belgien am 12. Oktober und kehrte entgegen seiner Gewohnheiten nicht dorthin zurück. Der Pkw des Vermissten wurde mittlerweile in Kempen aufgefunden. Der Vermisste hat schwarze Haare, ist ca 1.70 Meter groß und schlank. Bekleidet ist er mit einer Jeans, einem dunkelblauen T-Shirt mit Querstreifen, einem dunkelblauen Pullover mit roten Akzenten und einer dunkelblauen Weste. Ein aktuelles Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/184907

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161 29 10222 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw (991)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 09:58

    POL-VIE: 251101 Kreis Viersen: Halloweenbilanz

    Kreisgebiet Viersen (ots) - "Ab etwa zwei Uhr war es schlagartig ruhig." So beschrieb es die Dienstgruppenleiterin der Leitstelle am Allerheiligen-Morgen. Doch blicken wir nun kurz auf die Stunden davor. Zwischen 17.00 und 02.30 Uhr wurde die Polizei zu 119 Einsätze gerufen. Etwa 40 Einsätze standen im Zusammenhang mit Halloween. Es gab unter anderem fünf Einsätze wegen Ruhestörungen und 21 Einsätze wegen ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 21:20

    POL-VIE: Viersen/Venlo: Vermisste Seniorin angetroffen

    Viersen/Venlo (ots) - Die seit Donnerstagmittag vermisste 68-Jährige wurde heute Abend im benachbarten Venlo von einer Polizeistreife angetroffen. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Alle polizeilichen Maßnahmen wurden entsprechend eingestellt. Die Polizei Viersen bedankt sich für die zahlreichen Hinweise. /wg (989) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 20:23

    POL-VIE: Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

    Willich (ots) - Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise Am Donnerstag kam es zwischen 13:45 Uhr und 21:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Willich. Mindestens eine unbekannte Person versuchte, in das Haus in der Straße "Holterhöfe" einzubrechen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Falls Sie Hinweise zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren