Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Büroräumlichkeiten - Zeuginnen und Zeugen gesucht

St Tönis (ots)

Zwischen dem 31.10.25 gegen 16:00 Uhr und dem 02.11.25 gegen 21:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Praxis für Ergotherapie auf der Willicher Straße im Ortsteil St. Tönis. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die oder der Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in die Büroräumlichkeiten gelangten und dort anschließend eine Geldkassette sowie einen Trinkgeldbeutel entwendeten. Die Höhe des Schadens kann bislang nicht abschließend genannt werden. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter folgender Rufnummer: 02162/377-0. /PP (993)

