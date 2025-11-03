Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Erdklumpen von Brücke geworfen

Viersen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr warfen unbekannte Personen von einer Brücke, Erdklumpen auf die Autobahn A61. Dabei wurde das Auto einer Frau getroffen und ein weiteres Auto nur knapp verfehlt. Eine 61-jährige Frau aus Düsseldorf fuhr mit ihrem Auto in Richtung Venlo, als ihr auf Höhe des Ransbergs in Viersen ein großer Erdklumpen auf ihr Auto traf. Der Erdklumpen zerbrach auf der Motorhaube, wodurch das Auto beschädigt wurde. Auch ein 21-jähriger Mann aus Esloher berichtete, dass vor ihm auf der Autobahn ein Erdklumpen auftraf, jedoch sein Auto verfehlte. Möglicherweise handelte es sich bei den Tätern um zwei Jugendliche, die mit dem Fahrrad vor Ort waren. Falls Sie Hinweise zu diesen Personen haben, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. (995)

