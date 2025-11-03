PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Erdklumpen von Brücke geworfen

Viersen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr warfen unbekannte Personen von einer Brücke, Erdklumpen auf die Autobahn A61. Dabei wurde das Auto einer Frau getroffen und ein weiteres Auto nur knapp verfehlt. Eine 61-jährige Frau aus Düsseldorf fuhr mit ihrem Auto in Richtung Venlo, als ihr auf Höhe des Ransbergs in Viersen ein großer Erdklumpen auf ihr Auto traf. Der Erdklumpen zerbrach auf der Motorhaube, wodurch das Auto beschädigt wurde. Auch ein 21-jähriger Mann aus Esloher berichtete, dass vor ihm auf der Autobahn ein Erdklumpen auftraf, jedoch sein Auto verfehlte. Möglicherweise handelte es sich bei den Tätern um zwei Jugendliche, die mit dem Fahrrad vor Ort waren. Falls Sie Hinweise zu diesen Personen haben, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. (995)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 14:56

    POL-VIE: Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Willich - Polizei sucht Hinweise

    Willich (ots) - Im Willicher Stadtgebiet kam es zwischen den Abendstunden des 31.10.25 bis zum Morgen des 01.11.25 zu mehreren Einbrüchen in private Wohnräume. Bei allen Taten wurde das Objekt über aufgehebelte Fenster oder die Terrassentür betreten. Zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr verschaffte sich mindestens eine unbekannte Person Zugang zu einer Wohnung auf der ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:55

    POL-VIE: Einbruch in Büroräumlichkeiten - Zeuginnen und Zeugen gesucht

    St Tönis (ots) - Zwischen dem 31.10.25 gegen 16:00 Uhr und dem 02.11.25 gegen 21:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Praxis für Ergotherapie auf der Willicher Straße im Ortsteil St. Tönis. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die oder der Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in die Büroräumlichkeiten gelangten und dort anschließend ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:55

    POL-VIE: Drei brennende Mülltonnen - wer hat etwas beobachtet?

    Viersen-Süchteln (ots) - Am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag sind in Süchteln drei Papiermülltonnen abgebrannt. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt wegen einer möglichen Inbrandsetzung. Zunächst brannte gegen 20.50 Uhr am Samstagabend eine Tonne am Siebenweg. Hier hatte eine Anwohnerin zunächst einen Knall gehört und dann die brennende Tonne entdeckt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren