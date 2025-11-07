Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer ohne Führerschein

Kinder nicht ausreichend gesichert

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (05. November) führten Polizeibeamte in Siegburg im Rahmen der Schulwegsicherung Verkehrskontrollen durch. Dabei fiel im Ortsteil Stallberg auf der Deutzer-Hof-Straße gegen 07:40 Uhr ein 20 Jahre alter Autofahrer auf, der zwei 3- und 6-jährige Kinder auf der Rückbank beförderte. Diese waren nicht ausreichend gesichert. Bei dem einen Kind verlief der Brustgurt nicht vorschriftsmäßig. Das andere Kind saß auf einem für seine Körpergröße ungeeigneten Kindersitz. Außerdem war es lediglich mit einem Beckengurt gesichert. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Neben einem Bußgeld für die unzureichende Sicherung der Kinder muss sich der 20-Jährige daher auch in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch den 50-jährigen Halter des Autos erwartet eine Anzeige, wegen des Verdachts des Zulassens oder Anordnens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei weist darauf hin, dass Kinder bis 12 Jahre oder unter 1,50 m Körpergröße mittels passendem Kindersitz gesichert sein müssen. Für sicheres Mitfahren im Auto gilt, dass auch bei kurzen Strecken die Sicherheitsgurte immer korrekt angelegt sein müssen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell