PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer ohne Führerschein
Kinder nicht ausreichend gesichert

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (05. November) führten Polizeibeamte in Siegburg im Rahmen der Schulwegsicherung Verkehrskontrollen durch. Dabei fiel im Ortsteil Stallberg auf der Deutzer-Hof-Straße gegen 07:40 Uhr ein 20 Jahre alter Autofahrer auf, der zwei 3- und 6-jährige Kinder auf der Rückbank beförderte. Diese waren nicht ausreichend gesichert. Bei dem einen Kind verlief der Brustgurt nicht vorschriftsmäßig. Das andere Kind saß auf einem für seine Körpergröße ungeeigneten Kindersitz. Außerdem war es lediglich mit einem Beckengurt gesichert. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Neben einem Bußgeld für die unzureichende Sicherung der Kinder muss sich der 20-Jährige daher auch in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch den 50-jährigen Halter des Autos erwartet eine Anzeige, wegen des Verdachts des Zulassens oder Anordnens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei weist darauf hin, dass Kinder bis 12 Jahre oder unter 1,50 m Körpergröße mittels passendem Kindersitz gesichert sein müssen. Für sicheres Mitfahren im Auto gilt, dass auch bei kurzen Strecken die Sicherheitsgurte immer korrekt angelegt sein müssen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 09:53

    POL-SU: Drei Verletzte nach Vorfahrtsverstoß

    Troisdorf (ots) - Beim Abbiegen auf die Luxemburger Straße kam es gestern Abend (06. November) um 21.30 Uhr in Troisdorf Spich zu einer Kollision, bei der drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 65 Jahre alter Mann aus Niederkassel kam mit seinem schwarzen Lexus aus der unterordneten Echternacher Straße und bog nach links auf die Luxemburger Straße in Richtung des Kreisverkehrs ab. Dabei übersah er den von links ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:04

    POL-SU: Rote Ampel missachtet / Pkw erfasst Fußgängerin

    Ruppichteroth (ots) - Am Mittwochnachmittag (05. November) kam es in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Gegen 14:00 Uhr fuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer auf der Wilhelmstraße in Richtung Brölstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog der aus Nümbrecht stammende Mann nach links auf die Brölstraße in Fahrtrichtung Waldbröl ab. Dabei missachtete er offenbar ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:02

    POL-SU: Trickdiebstahl in Sankt Augustin - Täter geben sich als Heizungsableser aus

    Sankt Augustin (ots) - Am Mittwochmittag (05. November) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Mülldorfer Straße in Sankt Augustin-Niederpleis zu einem Trickdiebstahl. Unbekannte verschafften sich unter dem Vorwand, die Heizung ablesen zu müssen, Zutritt zur Wohnung eines Ehepaares. Der 90-jährige Bewohner berichtete, dass seine Ehefrau mit einer vermeintlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren