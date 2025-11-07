Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trunkenheit im Verkehr - Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Hennef (ots)

Am späten Donnerstagabend (06. November) Uhr wurden Polizeikräfte der Wache Hennef gegen 23:40 Uhr zu einer Gaststätte an der Straße "Am Burghart" in Hennef-Greuelsiefen gerufen. Eine Zeugin hatte telefonisch mitgeteilt, dass sich dort zwei männliche Personen aufgehalten haben sollen, die stark alkoholisiert wären und jeweils beabsichtigten, mit ihren Pkw wegzufahren. Beim Eintreffen der Beamten konnten weder die verdächtigen Personen noch deren Fahrzeuge angetroffen werden. Im Rahmen der anschließenden Fahndung fiel einer anderen Streifenbesatzung einer der beiden Pkw auf. Der Fahrer fuhr auffallend langsam und in Schlangenlinien. Zudem war ein Rücklicht des Fahrzeugs defekt. Der Wagen wurde angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 42-jährige Hennefer gab zunächst an, keinen Alkohol konsumiert zu haben. Da die Beamten beim ihm jedoch deutliche Anzeichen für einen Alkoholgenuss feststellten, räumte der Mann auf Vorhalt schließlich doch ein, getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Daraufhin wurde der Beschuldigte in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen ausdrücklich untersagt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (Li)

