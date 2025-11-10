PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener Radfahrer kollidiert mit Pkw

Windeck (ots)

In Windeck-Ehrenhausen wurde am frühen Sonntagmorgen (09. November) ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 01:20 Uhr war der 22 Jahre alte Windecker mit seinem Pedelec auf der Landstraße aus Richtung Leuscheid kommend in Richtung Imhausen unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem Auto, das am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt war. Der Pedelec-Fahrer stürzte dadurch und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den lauten Knall, der durch den Zusammenprall von Zweirad und Pkw entstand, wurde dessen Halter in seinem nahegelegenen Haus aufmerksam. Der Mann schaute auf der Straße nach und entdeckte dort den 22-Jährigen mit seinem Rad auf dem Boden liegend. Er kümmerte sich um den Verletzten und verständigte die Polizei. Die stellte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Pedelec-Fahrers fest und führte daher vor Ort einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Da dieser einen Wert von knapp 1,8 Promille ergab, wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Verunfallte muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss verantworten. Außerdem wird eine Prüfung durch das Straßenverkehrsamt angeregt, ob der Mann über die Eignung zum Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge verfügt. Die Schadenshöhe an dem geparkte Ford wurde auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, dass ab einem Promillewert von 1,6 auf dem Fahrrad die absolute Fahruntüchtigkeit vorliegt. Wer mit einem solchen Wert oder höher auf dem Zweirad unterwegs ist, begeht eine Verkehrsstraftat. Wenn alkoholbedingte Ausfallerscheinungen vorliegen, kann auch ein Wert von 0,3 Promille schon ausreichen, um sich strafbar zu machen. Gehen Sie im Zweifel lieber zu Fuß, oder lassen Sie sich nachhause fahren. Oder aber: Bleiben Sie nüchtern. (Uhl) #Leben

Rückfragen bitte an:

Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

