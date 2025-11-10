PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (06. November) wurden im Einmündungsbereich Lavendelweg / Sanddornstraße in Niederkassel mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter insgesamt fünf in Parkbuchten abgestellte Pkw der Marken Volkswagen, Ford, Fiat und Mercedes. An allen Fahrzeugen wurden Kratzer im Bereich der Fahrerseite festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

