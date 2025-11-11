Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein eingezogen

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (10. November), gegen 17.30 Uhr, ist ein 51-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Ahrweiler mit seinem Hyundai Kombi auf der Bahnhofstraße in Sankt Augustin-Menden ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten BMW aufgefahren.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme fiel auf, dass der Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein eingezogen.

Der Hyundai war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

Gegen den Mann aus Rheinland-Pfalz ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell