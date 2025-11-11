PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrollerfahrer auf Flucht vor der Polizei gestürzt - 16-Jähriger blieb unverletzt

Hennef (ots)

Am frühen Montagabend (10. November) bemerkte eine Hennefer Polizeistreife auf dem Bahnhofsvorplatz einen Motorrollerfahrer ohne Versicherungskennzeichen. Die Beamten wollten den jungen Mann kontrollieren. Beim Erblicken der Polizisten beschleunigte er jedoch sofort und flüchtete über die Bahnhofstraße.

Die Hennefer Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die Flucht führte über den Marktplatz, die Siegpromenade und den Horstmannsteg in Richtung Allner See. In Höhe der Autobahnunterführung stürzte der 16-Jährige aus Sankt Augustin ohne Fremdeinwirkung mit dem Motorroller. Er stand unverletzt auf und rannte zu Fuß in Richtung Ufer. Dort holten die Beamten ihn ein und nahmen ihn fest.

Der Jugendliche, der der Polizei bereits bekannt ist, gab an, den Motorroller am Morgen auf einem Baumarktparkplatz gefunden zu haben und damit eine Spritztour unternommen zu haben. Zudem räumte er den Konsum von Cannabis ein.

Die Polizei entnahm ihm wegen der begangenen Verkehrsstraftaten unter Drogeneinfluss eine Blutprobe. Die Straßenverkehrsbehörde erhielt eine Mitteilung über den Vorfall. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen überstellten die Beamten den 16-Jährigen an seine Erziehungsberechtigte.

Die Eigentumsverhältnisse des Motorrollers sind noch unklar. Daher sicherte die Polizei das Zweirad als Beweismittel und zur Eigentumssicherung. Die Ermittlungen, ob der Roller möglicherweise gestohlen wurde, dauern an. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:49

    POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten unerkannt / Polizei sucht Zeugen

    Troisdorf (ots) - Am Freitagabend (07. Oktober) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Rubensstraße in Troisdorf-Eschmar. Gegen 17:50 Uhr befand sich die Bewohnerin im Obergeschoss, als sie auf ein lautes Geräusch aufmerksam wurde. Beim Nachsehen im Flur bemerkte sie zwei unbekannte Personen, die fluchtartig die Treppe hinunterliefen und das Haus ohne ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:40

    POL-SU: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

    Niederkassel (ots) - Am Donnerstag (06. November) wurden im Einmündungsbereich Lavendelweg / Sanddornstraße in Niederkassel mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter insgesamt fünf in Parkbuchten abgestellte Pkw der Marken Volkswagen, Ford, Fiat und Mercedes. An allen Fahrzeugen wurden Kratzer im ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:29

    POL-SU: Betrunkener Radfahrer kollidiert mit Pkw

    Windeck (ots) - In Windeck-Ehrenhausen wurde am frühen Sonntagmorgen (09. November) ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 01:20 Uhr war der 22 Jahre alte Windecker mit seinem Pedelec auf der Landstraße aus Richtung Leuscheid kommend in Richtung Imhausen unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem Auto, das am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt war. Der Pedelec-Fahrer stürzte dadurch und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren