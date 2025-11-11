Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrollerfahrer auf Flucht vor der Polizei gestürzt - 16-Jähriger blieb unverletzt

Hennef (ots)

Am frühen Montagabend (10. November) bemerkte eine Hennefer Polizeistreife auf dem Bahnhofsvorplatz einen Motorrollerfahrer ohne Versicherungskennzeichen. Die Beamten wollten den jungen Mann kontrollieren. Beim Erblicken der Polizisten beschleunigte er jedoch sofort und flüchtete über die Bahnhofstraße.

Die Hennefer Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die Flucht führte über den Marktplatz, die Siegpromenade und den Horstmannsteg in Richtung Allner See. In Höhe der Autobahnunterführung stürzte der 16-Jährige aus Sankt Augustin ohne Fremdeinwirkung mit dem Motorroller. Er stand unverletzt auf und rannte zu Fuß in Richtung Ufer. Dort holten die Beamten ihn ein und nahmen ihn fest.

Der Jugendliche, der der Polizei bereits bekannt ist, gab an, den Motorroller am Morgen auf einem Baumarktparkplatz gefunden zu haben und damit eine Spritztour unternommen zu haben. Zudem räumte er den Konsum von Cannabis ein.

Die Polizei entnahm ihm wegen der begangenen Verkehrsstraftaten unter Drogeneinfluss eine Blutprobe. Die Straßenverkehrsbehörde erhielt eine Mitteilung über den Vorfall. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen überstellten die Beamten den 16-Jährigen an seine Erziehungsberechtigte.

Die Eigentumsverhältnisse des Motorrollers sind noch unklar. Daher sicherte die Polizei das Zweirad als Beweismittel und zur Eigentumssicherung. Die Ermittlungen, ob der Roller möglicherweise gestohlen wurde, dauern an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell