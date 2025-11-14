Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer - Polizei sucht Zeugen (12.11.2025)

Aldingen (ots)

Am Mittwochmittag ist es auf der Bundesstraße 14 bei Aldingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei dem ein 42-jähriger Radfahrer verletzt worden ist.

Gegen 14:30 Uhr fuhr der Radfahrer an einem wartenden silbernen Auto vorbei, um auf die B14 in Richtung Spaichingen zu gelangen. Nachdem der Autofahrer ebenfalls auf die B14 auffuhr, überholte er den Radfahrer. Dabei hielt der Unbekannte offenbar keinen ausreichenden Abstand, sodass sich der Radfahrer mit seinem Ellenbogen am Außenspiegel des Autos verletzte.

Der Fahrer des silbernen Autos setzte seine Fahrt nach der Kollision fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu dem silbernen Auto geben können, sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell