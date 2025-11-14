Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Bundesstraße 523 (14.11.2025)

Tuningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro ist die Folge einer Unfallflucht, die sich am Freitag auf der Bundesstraße 523 in Tuningen ereignet hat. Kurz vor 13 Uhr bog ein aus Richtung Schura kommender 31-jähriger BMW-Fahrer an der Tankstelle in Tuningen nach rechts in Richtung der Bundesstraße, Fahrtrichtung Schwenningen, ab. In diesem Moment kam ihm ein weißer Sprinter entgegen, der einen Lastwagen trotz doppelter durchgehender Linie überholte. Hierbei scherte der unbekannte Fahrer des Sprinters so weit aus, dass er dem BMW, der sich auf der rechten von zwei Fahrspuren befand, entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 31-Jährige nach rechts aus und streifte mit der kompletten rechten Fahrzeugseite an den Leitplanken entlang. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer des Sprinters, bei dem es sich um einen Ducato handeln könnte, weiter.

Personen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07726 939484, in Verbindung zu setzen.

