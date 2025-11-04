PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeieinsatz im Bereich des Rathauses

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag, kurz nach 15:30 Uhr, haben Passanten die Polizei alarmiert, weil in der Innenstadt ein Mann schwer verletzt worden ist. Nach aktuellen Erkenntnissen erlitt der 31-Jährige Stichverletzungen. Er wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm vor Ort eine 19-jährige Tatverdächtige fest. Zurzeit besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an - dabei geht die Polizei auch der Frage des Motivs nach, und in welcher Beziehung die Beteiligten zueinanderstehen. Zur Stunde ist der Willy-Brandt-Platz gesperrt. Die Spezialisten der Spurensicherung sind im Einsatz.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

