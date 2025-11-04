Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Shouldersurfer: Unbekannte spähen Geheimnummer aus

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben sich am Sonntagnachmittag unberechtigt in den Besitz einer Bankkarte gebracht. Zuvor hatten sie vermutlich die zugehörige Geheimnummer ausgespäht.

Der Vorfall ereignete sich, als eine Seniorin in der "Oberen Lauterstraße" einen Geldautomaten bediente. Verdächtig sind zwei Männer, die während des Vorgangs dicht hinter der Frau standen und ihr dabei offenbar über die Schulter blickten. Vermutlich gelang es ihnen mit einem Trick, die Bankkarte der Seniorin an sich zu nehmen.

Ob der 69-Jährigen ein finanzieller Schaden entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach dem Vorfall flüchteten die Verdächtigen - vermutlich, weil ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde.

Von den Männern liegt eine Personenbeschreibung vor: Einer der beiden soll demnach zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, einen gebräunten Teint haben und die Seniorin mit "Madame" angesprochen haben. Die Frau vermutet daher, dass er einen Bezug zu Frankreich oder Nordafrika haben könnte. Der andere Mann habe eine dunklere Hautfarbe.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell