PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Shouldersurfer: Unbekannte spähen Geheimnummer aus

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben sich am Sonntagnachmittag unberechtigt in den Besitz einer Bankkarte gebracht. Zuvor hatten sie vermutlich die zugehörige Geheimnummer ausgespäht.

Der Vorfall ereignete sich, als eine Seniorin in der "Oberen Lauterstraße" einen Geldautomaten bediente. Verdächtig sind zwei Männer, die während des Vorgangs dicht hinter der Frau standen und ihr dabei offenbar über die Schulter blickten. Vermutlich gelang es ihnen mit einem Trick, die Bankkarte der Seniorin an sich zu nehmen.

Ob der 69-Jährigen ein finanzieller Schaden entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach dem Vorfall flüchteten die Verdächtigen - vermutlich, weil ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde.

Von den Männern liegt eine Personenbeschreibung vor: Einer der beiden soll demnach zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, einen gebräunten Teint haben und die Seniorin mit "Madame" angesprochen haben. Die Frau vermutet daher, dass er einen Bezug zu Frankreich oder Nordafrika haben könnte. Der andere Mann habe eine dunklere Hautfarbe.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:49

    POL-PPWP: In Tiefgarage: Diebe machen sich an Pkw zu schaffen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben aus einer privaten Tiefgarage am Stiftsplatz aus einem Pkw einen Rucksack gestohlen. Die Täter drangen in der Nacht zum Sonntag in die Garage ein. Aus dem offenen Wagen stahlen sie das Gepäckstück, in dem sich unter anderem Parfüm, Ladegeräte und ein Pass befanden. Der Schaden wird auf mindestens 150 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fragt: Wer hat ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 17:08

    POL-PPWP: Taschen im Auto locken Diebe an

    Kaiserslautern (ots) - In einem Parkhaus am Willy-Brandt-Platz haben Autoknacker am Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen. In der Nacht zu Sonntag schlugen die Unbekannten an einem abgestellten Pkw eine Scheibe ein und schnappten sich eine Handtasche, die - von außen sichtbar - auf der Heckablage deponiert war. Aus der Tasche holten sich die Diebe einen Geldbeutel - und erbeuteten somit Ausweispapiere, ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 16:09

    POL-PPWP: Einbrecher im Kaiserbergring

    Kaiserslautern (ots) - Einbrecher waren am Wochenende im Kaiserbergring unterwegs. An zwei benachbarten Mehrparteienhäuser versuchten die Unbekannten in der Nacht zu Sonntag, die Eingangstüren aufzuhebeln - was jedoch in beiden Fällen scheiterte. Zurück blieben Schäden an den Türblättern. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren