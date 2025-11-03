Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher im Kaiserbergring

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren am Wochenende im Kaiserbergring unterwegs. An zwei benachbarten Mehrparteienhäuser versuchten die Unbekannten in der Nacht zu Sonntag, die Eingangstüren aufzuhebeln - was jedoch in beiden Fällen scheiterte. Zurück blieben Schäden an den Türblättern. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8.40 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-13312 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell