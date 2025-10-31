PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Weiße Substanz im Grafenthaler Bach festgestellt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Rund 5.000 bis 6.000 Liter eines Latex-Wassergemischs sind am Freitagvormittag (31. Oktober 2025) in den Grafenthaler Bach geflossen. Anwohner stellten die Verunreinigung fest und informierten die Behörden. Nach aktuellen Erkenntnissen gelangte die weiße Substanz bei Abbrucharbeiten eines Speichertanks in den Bach sowie in die Kanalisation. Ein Verantwortlicher konnte ermittelt werden, und die zuständige Wasserbehörde ist eingeschaltet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Umweltdelikts. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

