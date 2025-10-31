Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geräte aus Firmenfahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht zu Donnerstag in der Distelstraße an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen gemacht. Die Täter öffneten den Firmenwagen auf noch nicht geklärte Weise und stahlen aus dem Laderaum diverse Geräte, darunter Motorsensen und Laubbläser. Der Sachschaden dürfte bei etlichen hundert Euro liegen.

Zeugen, die zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell