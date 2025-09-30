Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Montagnachmittag (29.09.2025) die Heckscheibe eines BMWs eingeschlagen und einen Rucksack gestohlen. Der Besitzer parkte sein Auto gegen 16.30 Uhr in einem Parkhaus an der Badstraße. Als er gegen 17.45 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte er die eingeworfene Scheibe fest. Die Täter hatten aus dem Innenraum einen Rucksack der Marke Puma gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

