POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Unbekannte haben am Montagnachmittag (29.09.2025) die Heckscheibe eines BMWs eingeschlagen und einen Rucksack gestohlen. Der Besitzer parkte sein Auto gegen 16.30 Uhr in einem Parkhaus an der Badstraße. Als er gegen 17.45 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte er die eingeworfene Scheibe fest. Die Täter hatten aus dem Innenraum einen Rucksack der Marke Puma gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell