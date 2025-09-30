Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 38-Jährigen getreten - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (29.09.2025) auf der Gaisburger Brücke einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 38-Jährigen getreten und hierbei verletzt zu haben. Der 38-Jährige beobachtete gegen 23.00 Uhr auf dem Parkplatz P10 einen Streit zwischen dem 27-Jährigen und seiner Begleiterin. Hierbei soll der 27-Jährige seine Begleitung geschlagen haben. Der 38-Jährige sprach die beiden an und forderte den 27-Jährigen auf, dies zu unterlassen. Anschließend soll der Tatverdächtige den 38-Jährigen zu Boden gestoßen und getreten haben. Als der 27-Jährige von ihm abließ, alarmierte er die Polizeibeamten. Diese nahm den 27-Jährigen vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

