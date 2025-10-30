PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aktion "Flossen weg!"

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch, den 29. Oktober, fand in der Kreisverwaltung Kaiserslautern bereits die zweite Fortbildungsveranstaltung im Rahmen der Aktion "Flossen weg!" statt. Dabei handelte es sich um eine fachliche Schulung für Verantwortliche in Bäderbetrieben.

Ziel der Veranstaltung war es, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bäderbetriebe nicht nur das Bewusstsein für das Thema "Null Toleranz bei sexueller Belästigung" zu schärfen, sondern ihnen auch konkrete Handlungsstrategien und Leitlinien an die Hand zu geben, um in kritischen Situationen angemessen und sicher reagieren zu können.

Durch die Schulung und die Sensibilisierung der Beschäftigten wurde ein starkes Fundament für eine respektvolle und sichere Atmosphäre in den Einrichtungen gelegt.

Das Polizeipräsidium Westpfalz führte die Fortbildung gemeinsam mit dem SOS-Kinderdorf Kaiserslautern, dem Frauen*notruf sowie der Initiative "Frauen stärken - die Gleichstellungsbeauftragten der Westpfalz" durch.

Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung mit durchweg positivem Feedback. Mehr als 30 Teilnehmende nutzten die Gelegenheit zum fachlichen Austausch. Dem Wunsch nach einer Fortsetzung der Aktion werden die Veranstalterinnen und Veranstalter gerne nachkommen. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

