Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nächtlicher Fahrzeugbrand

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag geriet im Stadtteil Mölschbach ein geparktes Auto in Brand. Der Wagen parkte unter einem Carport. Ein Zeuge wählte gegen 2:30 Uhr den Notruf. Die Feuerwehr Kaiserslautern konnte den Brand schnell löschen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Polizei schließt einen technischen Defekt aktuell nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. | kle

