PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Adventskonzert 2025 - Termin vormerken

POL-PPWP: Adventskonzert 2025 - Termin vormerken
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Der Beirat der Ökumenischen Polizeiseelsorge Pfalz und das Polizeipräsidium Westpfalz veranstalten zusammen mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz am 4. Dezember 2024, um 18 Uhr, in der Gelöbniskirche Maria Schutz in Kaiserslautern ein Adventskonzert. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Das Adventskonzert ist mittlerweile zum festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Westpfalz geworden und erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit und großen Resonanz.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz Botschafter für die rheinland-pfälzische Polizei. Im Jahr 1953 als "Polizei-Musikkorps" gegründet, etablierte sich das sinfonische Blasorchester schon bald als Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei. Durch Gastspiele in ganz Deutschland und im europäischen Ausland, hat das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz samt seiner fünf Ensembles einen besonderen Bekanntheitsgrad erlangt. Das Orchester ist Teil des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. Das Repertoire Musikerinnen und Musiker reicht von klassischer sinfonischer Musik bis zu zeitgenössischer Originalliteratur und von traditioneller Marschmusik bis hin zur Unterhaltungsmusik. Die Auswahl beim diesjährigen Adventskonzert wird den sakralen Raum der Maria-Schutz-Kirche wieder in besonderer Weise zum Klingen bringen. Ergänzt wird das Programm durch Impulse und Gedanken zum Advent von den Polizeiseelsorgern Matthias Orth und Norman Roth.

In bewährter Tradition bittet die Ökumenische Polizeiseelsorge Pfalz um freiwillige Spenden. Sie kommen in diesem Jahr wieder der Polizeiseelsorge zu Gute. Die Polizeiseelsorge fördert damit ihre Seminare und Angebote für Polizeibedienstete. Darüber hinaus hilft Ihre Spende unverschuldet in Not geratenen Polizistinnen und Polizisten, ihren Angehörigen sowie Hinterbliebenen. Ein Teil der Spenden ist außerdem für die Brot-Ausgabe der Pfarrei Maria Schutz bestimmt. Die Brotzeit-Tüten der Gemeinde helfen armen Menschen, über den Tag zu kommen.

Die Veranstaltung findet in der Katholischen Kirche Maria-Schutz, Bismarckstraße 63 in 67655 Kaiserslautern statt. Ausreichend Parkmöglichkeiten finden Sie auf dem Messeplatz. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 14:58

    POL-PPWP: Einbrecher sind scharf auf Bargeld

    Kaiserslautern (ots) - Auf Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zu Sonntag in der Barbarossastraße am Werk waren. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten kurz vor 2 Uhr gewaltsam Zugang zu den Firmenräumen eines Fachbetriebs. Im Inneren hebelten die Eindringlinge weitere Türen sowie Schränke auf und richteten dadurch einigen Sachschaden an. Den bisherigen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:57

    POL-PPWP: Niedriger Invest, hoher Gewinn? - Schön wär's!

    Kaiserslautern (ots) - 350 Euro investieren und dafür einen "Realgewinn" von 10.000 Euro absahnen? - Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Ist es nämlich auch nicht! Ein junger Mann aus dem Stadtgebiet erstattete am Sonntag Anzeige wegen Betrugs. Er war auf einem beliebten Video-Portal im Internet auf die Werbung für diese vermeintlich lukrative Anlage gestoßen und darauf eingegangen. In der Folge trat er einer ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 15:43

    POL-PPWP: Übergriff auf 23-Jährige - Zeugen gesucht!

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23./24.10.2025, kam es im Bereich Carl-Euler-Straße gegen 1:30 Uhr zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hielt sich die 23-Jährige alleine im Bereich eines Firmenparkplatzes bei der Hausnummer 8 auf, als der unbekannte Täter sie angriff. Die Frau konnte sich gegen die Angriffe des Unbekannten wehren und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren