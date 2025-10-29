Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuer in Wohnhaus: Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Pirmasens (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet ein Feuer aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich alle Bewohner noch im Gebäude, konnten dieses jedoch weitgehend unverletzt verlassen. Ein Hausbewohner brachte sich durch einen Sprung aus einem Fenster des Erdgeschosses in Sicherheit. Er und eine weitere Person erlitten leichte Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem vorsätzlich herbeigeführten Brand aus. Es besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Nähere Umstände und Details hierzu sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen

Noch am Dienstagabend nahm die Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Zur Klärung der genauen Brandursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. | kle

