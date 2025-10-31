PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kabel gestohlen - Zeugen gesucht!

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, im Bereich des Solarparks etwas Verdächtiges beobachtet haben. Unbekannte Täter haben hier im fraglichen Zeitraum eine größere Menge Kupferkabel gestohlen. Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen festgestellt und die Anlage daraufhin vorerst abgestellt.

Aufgrund des Wertes der gestohlenen Kabel sowie des Ausfalls durch das Abstellen der Anlage wird der Gesamtschaden auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

