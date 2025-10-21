Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht am Kreiskrankenhaus St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, dem 21.10.2025, kam es auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Klaus-Tussing-Straße in 66386 St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer parkte im Zeitraum zwischen 05:25 Uhr und 14:30 Uhr auf dem genannten Parkplatz. Beim Einparken streifte er mit seinem Fahrzeug das Fahrzeug der ersten Geschädigten. Beim anschließenden Aussteigen schlug er zudem die Fahrzeugtür gegen das weitere geparkte Fahrzeug der zweiten Geschädigten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seiner Person oder zu seinem Fahrzeug zu ermöglichen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

