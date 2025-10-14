Polizeiinspektion Sankt Ingbert
POL-IGB: Diebstahl von Diesel-Kraftstoff aus einem Bagger in St. Ingbert-Schüren
St. Ingbert (ots)
Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum vom 13.10.2025, 16:30 Uhr bis zum 14.10.2025, 07:30 Uhr Diesel aus einem Bagger entwendet, der in St. Ingbert-Schüren am Rand eines Waldgebietes abgestellt war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 220 Liter Diesel gestohlen.
Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) zu melden.
