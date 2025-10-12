PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Josefstaler Straße, in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 11.10.2025 ereignete sich gegen 22:09 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers in der Josefstaler Straße in St. Ingbert.

Hierbei kollidierte der Unfallverursacher mit dem Heck eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKWs. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem PKW, welcher den Unfall verursacht hat, handelt es sich um einen grauen/silbernen PKW mit AB-Kreiskennzeichen. Es ist zu erwarten, dass der PKW des Unfallverursachers eine erhebliche Beschädigung im Frontbereich aufweist. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden im hohen 4-stelligen Bereich.

Sollten Zeugen Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden PKW machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

