POL-IGB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

St. Ingbert / Rohrbach (ots)

Im Zeitraum 09.10.2025 7:55 Uhr bis 12:40 Uhr wird in der Pestalozzistraße in Rohrbach unmittelbar vor der dortigen Grundschule ein parkendes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrauen Smart Roadster, welcher im Frontbereich erheblich beschädigt wird.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

