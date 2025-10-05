Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl eines Wohnwagens in der Straße Alte Schmelz in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 04.10.2025, 20:00 Uhr und dem 05.10.2025, 11:00 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz in der Straße Alte Schmelz in 66386 St. Ingbert ein Diebstahl eines Wohnwagens. Der Wohnwagen der Marke KIP ist weiß mit roten Streifen und verfügte zum Tatzeitpunkt über ein St. Ingberter Kreiskennzeichen. Der bislang unbekannte Täter näherte sich im Tatzeitraum dem nicht gegen Wegnahme gesicherten Wohnwagen an und entwendete diesen vermutlich mit Hilfe eines Zugfahrzeuges. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. Die Polizei bittet Passanten und Zeugen, die Angaben zum bislang unbekannten Täter oder Tathergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

