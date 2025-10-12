PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Ingbert mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Nötigung auf der BAB 6 gesucht!

St. Ingbert (ots)

Am 09.10.2025 kam es gegen 17:34 Uhr auf der BAB 6, Höhe Anschlussstellt St. Ingbert-West, in Fahrtrichtung Mannheim zu einer Nötigung mehrerer Verkehrsteilnehmer. Hierbei befuhr ein roter Audi A4 Cabrio mit SB-Kreiskennung mit überhöhter Geschwindigkeit den Beginn der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle St. Ingbert-West. Er überholte zunächst insgesamt drei Fahrzeuge, welche die rechte Spur befuhren, um dann folglich, vor der Abzweigung der beiden Fahrspuren, über die durchgezogene Linie nach rechts auf die Fahrspur zu fahren. Da ein weiterer vierter Pkw ebenfalls von der Auffahrt St. Ingbert-West auf die rechte Spur der Autobahn auffuhr, musste der Fahrer des roten Audi eine Gefahrenbremsung durchführen. Hierbei mussten die drei dahinter befindlichen Pkw ebenfalls eine Gefahrenbremsung durchführen und fast bis zum Stillstand abbremsen.

Die Polizei bittet Zeugen und potentielle Geschädigte, die Angaben zur Tat machen können, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Ingbert mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 18:49

    POL-IGB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    St. Ingbert / Rohrbach (ots) - Im Zeitraum 09.10.2025 7:55 Uhr bis 12:40 Uhr wird in der Pestalozzistraße in Rohrbach unmittelbar vor der dortigen Grundschule ein parkendes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrauen Smart Roadster, welcher im Frontbereich erheblich beschädigt wird. Die ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 18:30

    POL-IGB: Diebstahl eines Wohnwagens in der Straße Alte Schmelz in St. Ingbert

    St. Ingbert (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 04.10.2025, 20:00 Uhr und dem 05.10.2025, 11:00 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz in der Straße Alte Schmelz in 66386 St. Ingbert ein Diebstahl eines Wohnwagens. Der Wohnwagen der Marke KIP ist weiß mit roten Streifen und verfügte zum Tatzeitpunkt über ein St. Ingberter Kreiskennzeichen. Der bislang unbekannte ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 13:14

    POL-IGB: Sachbeschädigung an Pkw in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert

    St. Ingbert (ots) - Im Zeitraum 02.10.2025, 17:00 Uhr bis 03.10.2025, 08:00 Uhr kam es in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Dabei hatte bislang unbekannter Täter an dem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten, grauen VW Golf V mit IGB-Kreiskennzeichen den rechten Außenspiegel auf bislang unbekannte Art und Weise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren