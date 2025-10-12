Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Nötigung auf der BAB 6 gesucht!

St. Ingbert (ots)

Am 09.10.2025 kam es gegen 17:34 Uhr auf der BAB 6, Höhe Anschlussstellt St. Ingbert-West, in Fahrtrichtung Mannheim zu einer Nötigung mehrerer Verkehrsteilnehmer. Hierbei befuhr ein roter Audi A4 Cabrio mit SB-Kreiskennung mit überhöhter Geschwindigkeit den Beginn der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle St. Ingbert-West. Er überholte zunächst insgesamt drei Fahrzeuge, welche die rechte Spur befuhren, um dann folglich, vor der Abzweigung der beiden Fahrspuren, über die durchgezogene Linie nach rechts auf die Fahrspur zu fahren. Da ein weiterer vierter Pkw ebenfalls von der Auffahrt St. Ingbert-West auf die rechte Spur der Autobahn auffuhr, musste der Fahrer des roten Audi eine Gefahrenbremsung durchführen. Hierbei mussten die drei dahinter befindlichen Pkw ebenfalls eine Gefahrenbremsung durchführen und fast bis zum Stillstand abbremsen.

Die Polizei bittet Zeugen und potentielle Geschädigte, die Angaben zur Tat machen können, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell