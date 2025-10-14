Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigungen am Bahnhof in Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am 13.10.2025, im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 15:50 Uhr, wurden auf dem Parkplatz des Rohrbacher Bahnhofs in der Bahnhofstraße in St. Ingbert zwei PKW und drei Fahrräder beschädigt. An den PKW wurden jeweils ein Seitenspiegel und an den Fahrrädern, die an dortigen Fahrradständern angekettet waren, wurden sowohl der Rahmen, als auch die Hinterräder beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sollten Zeugen Angaben zu hiesiger Sache machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell