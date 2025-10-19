PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

St. Ingbert Mitte (ots)

Am 19.10.2025 gegen 10:00 Uhr ereignete sich Ecke Hobelsstraße / Kaiserstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Fahrzeugführerin verlor in der Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte zuerst mit einem Lichtmast daraufhin mit einem Stromverteilerkasten und kam schlussendlich an einer Hauswand, welche ebenfalls beschädigt wurde, in Unfallendstellung. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Durch die Kollision mit dem Stromverteilerkasten wurde entstand im näheren Umfeld ein Stromausfall. Wie viele Haushalte davon betroffen sind ist aktuell nicht bekannt. Die Stadtwerke sind mit den Reparaturarbeiten beschäftigt und aktuell ist davon auszugehen, dass die Stromversorgung bis zum Nachmittag wiederhergestellt ist. Das Fahrzeug der Verursacherin wurde im Frontbereich stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Die Schadenshöhe wird zum jetzigen Zeitpunkt auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Ingbert
