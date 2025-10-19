Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl aus Fahrzeug in der Ensheimer Straße in St. Ingbert.

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Samstag, den 18.10.2025, kam es im Zeitraum zwischen 09:10 Uhr und 18:10 Uhr zu einem Diebstahl aus einem geparkten Kraftfahrzeug in der Ensheimer Straße in 66386 St. Ingbert. Ein bislang unbekannter Täter begab sich zu einem grauen Opel, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Dort schlug der Täter das rechte Heckfenster des Fahrzeugs ein. Im Anschluss entwendete er mehrere Wertgegenstände, welche sich im Fond des Fahrzeugs befanden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell