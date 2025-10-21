Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn

Folgemeldung: Großbrand bei Puttgarden

Lübeck (ots)

Am Montagvormittag (20.10.2025) brach in einer Lagerhalle auf dem Gelände eines Recyclinghofes in Puttgarden auf Fehmarn ein Feuer aus. Eine Vielzahl von Einsatzkräften diverser Feuerwehren kümmerte sich um die Brandbekämpfung. Personen wurden dabei nicht verletzt, die betroffene Lagerhalle wurde jedoch zerstört. Die Löscharbeiten sind noch nicht gänzlich abgeschlossen. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Oldenburg/ Holstein liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Herbeiführung des Brandes vor.

In der betroffenen Halle lagerten etwa 1000 Quaderballen Stroh, eine große Menge Altpapier, Kaminholz sowie auch Baumaschinen. Bei Verladearbeiten in der Halle entdeckten Mitarbeiter des Betriebes gegen 09:30 Uhr Feuerschein im Lagerbereich der Strohballen und informierten Polizei und Feuerwehr. Die Flammen breiteten sich in sehr kurzer Zeit weiter aus, sodass die Halle im weiteren Verlauf im Vollbrand stand. Bedingt durch die Hitzeentwicklung wurde das Blech der Halle so heiß, dass die Wellblechdachkonstruktion in sich zusammen sackte.

Im Rahmen der Löscharbeiten werden und wurden die in Brand geratenen Strohquader abgelöscht, auseinander gezogen und aus dem Bereich der Brandstelle auf ein Feld gebracht. Vor Ort im Einsatz sind mehrere Bagger und LKW. Das Technische Hilfswerk unterstützt bei den Löscharbeiten. Die gesamten Maßnahmen sind sehr zeitaufwendig. Nach derzeitigem Stand ist mit einem Ende der Löschmaßnahmen am Dienstagabend (21.10.2025) zu rechnen. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich die Höhe des Gesamtsachschadens auf circa 500.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Herbeiführung des Brandes vor. Sowohl ein technischer Defekt als auch eine Selbstentzündung der Strohquader können nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell