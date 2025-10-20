Polizeidirektion Lübeck

OH - Fehmarn

Großbrand bei Puttgarden

Lübeck (ots)

Am Montagvormittag (20.10.2025) brach auf dem Betriebsgelände eines Recyclinghofs auf Fehmarn ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit einem großen Kräfteaufgebot vor Ort. Bisher wurde keine Person verletzt. Es wird davon ausgegangen, dass die Löscharbeiten bis in die Abendstunden anhalten werden.

Gegen 09:30 Uhr wurde in einer Lagerhalle des Recyclinghofs bei Puttgarden ein Feuer gemeldet. Innerhalb kurzer Zeit stand das Gebäude im Vollbrand. Ein angrenzendes Bürogebäude wurde evakuiert. Aktuell wird nicht davon ausgegangen, dass die Flammen übergreifen werden. Verletzte gibt es bisher nicht.

Die Feuerwehr lässt die Halle kontrolliert abbrennen und konzentriert sich auf das Außengelände, auf dem sich weitere Gegenstände entzündet haben. Das Feuer ist zum jetzigen Zeitpunkt unter Kontrolle.

Aufgrund des Brandes wurden diverse umliegende Feuerwehren, unter anderem auch aus Heiligenhafen und Großenbrode, alarmiert. Die Einsatzleitung geht davon aus, dass die Löscharbeiten bis zum Abend andauern werden. Aufgrund der anhaltenden Löschmaßnahmen ist die Ortsdurchfahrt Puttgarden gesperrt.

Die Kriminalpolizei ist bereits vor Ort. Die Brandursache ist zum jetzige Zeitpunkt unklar.

