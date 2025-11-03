PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos durchwühlt, Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Wochenende in der Straße "Am Blutacker" an mehreren abgestellten Autos zu schaffen gemacht. Nach den bisherigen Ermittlungen waren die Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 5 und 6 Uhr am Werk.

Bislang ist bekannt, dass fünf Fahrzeuge betroffen waren. Bei allen wurden die Innenräume durchwühlt. In einem der Autos fanden die Täter einen Geldbeutel und nahmen diesen mit. Die erbeutete EC-Karte wurde von den Unbekannten anschließend viermal eingesetzt - vom Konto des eigentlichen Besitzers wurde jeweils der Betrag von 10 Euro abgebucht.

Ersten Hinweise zufolge wurde zwischen 5.20 und 5.30 Uhr ein Tatverdächtiger gesehen, der mit dem Fahrrad unterwegs war. Er war etwa 20 bis 30 Jahre alt, trug eine blaue Steppjacke und eine helle (vermutlich beigefarbene) Basecap. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die ebenfalls etwas beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

