Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschen im Auto locken Diebe an

Kaiserslautern (ots)

In einem Parkhaus am Willy-Brandt-Platz haben Autoknacker am Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen. In der Nacht zu Sonntag schlugen die Unbekannten an einem abgestellten Pkw eine Scheibe ein und schnappten sich eine Handtasche, die - von außen sichtbar - auf der Heckablage deponiert war. Aus der Tasche holten sich die Diebe einen Geldbeutel - und erbeuteten somit Ausweispapiere, Kredit- und Bankkarten, Versicherungskarten, Kundenkarten sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Tatzeit kann auf einen Zeitraum von rund 50 Minuten eingegrenzt werden und liegt zwischen Samstagabend 23.40 Uhr und Sonntagnacht, 0.30 Uhr. Die Ermittler fragen: Wem sind in dieser Zeitspanne in und um das Parkhaus verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell