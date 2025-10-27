Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - 40-jähriger Kölner fährt frontal gegen einen Baum

Rösrath (ots)

Heute Morgen (27.10.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der L 170 in Rösrath-Forsbach gerufen. Ein Pkw-Fahrer sei mit einem Baum kollidiert und habe sich dabei schwer verletzt. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten befanden sich bereits mehrere Rettungs- und Feuerwehrkräfte am Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Kölner gegen 07:00 Uhr die Feldstraße (L 170) aus Forsbach kommend in Richtung Rösrath-Kleineichen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Kölner lebensgefährlich verletzt und musste schnellstmöglich zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw der Marke BMW wurde bei dem Unfall vollständig zerstört und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch ein angefordertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln unterstützt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 170 im Bereich der Unfallörtlichkeit für rund vier Stunden vollständig gesperrt werden. (ch)

