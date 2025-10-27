PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - 40-jähriger Kölner fährt frontal gegen einen Baum

Rösrath (ots)

Heute Morgen (27.10.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der L 170 in Rösrath-Forsbach gerufen. Ein Pkw-Fahrer sei mit einem Baum kollidiert und habe sich dabei schwer verletzt. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten befanden sich bereits mehrere Rettungs- und Feuerwehrkräfte am Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Kölner gegen 07:00 Uhr die Feldstraße (L 170) aus Forsbach kommend in Richtung Rösrath-Kleineichen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Kölner lebensgefährlich verletzt und musste schnellstmöglich zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw der Marke BMW wurde bei dem Unfall vollständig zerstört und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch ein angefordertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln unterstützt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 170 im Bereich der Unfallörtlichkeit für rund vier Stunden vollständig gesperrt werden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 27.10.2025 – 12:26

    POL-RBK: Rösrath - Raub auf Getränkemarkt - Täter flüchtig

    Rösrath (ots) - Bereits am Freitagabend (24.10.) alarmierte ein Mitarbeiter eines Getränkemarktes im Ahornweg die Polizei, nachdem er soeben von einem unbekannten Mann mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt wurde. Nach seinen Angaben betrat kurz vor Ladenschluss, gegen 19:55 Uhr, ein unbekannter Mann den Getränkemarkt und ging unverzüglich auf den Kassenbereich zu. Plötzlich zog er augenscheinlich eine mitgeführte ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:07

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrüche in Frankenforst und Schildgen

    Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Sonntag (26.10.) wurde die Polizei zunächst gegen 12:00 Uhr zu einem Einfamilienhaus in der Falkenstraße in Frankenforst gerufen. Der dortige Bewohner stellte nach seiner rund dreistündigen Abwesenheit fest, dass unbekannte Täter in sein Haus eingebrochen waren. Die Einbrecher hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 08:49

    POL-RBK: Leichlingen - Anhänger von Baustellengelände entwendet

    Leichlingen (ots) - Zwischen Mittwoch (22.10.), 18:00 Uhr, und Donnerstag (23.10.), 07:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen circa 6 m langen Anhänger von einem Baustellengelände an der Straße Stockberg. Laut den Mitarbeitern der Firma hat allein dieser einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Anhänger mit Erstzulassung im Juni 2025 hat das amtliche Kennzeichen EL-SF 168. Nach ersten Erkenntnissen ...

    mehr
