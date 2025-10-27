Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Raub auf Getränkemarkt - Täter flüchtig

Rösrath (ots)

Bereits am Freitagabend (24.10.) alarmierte ein Mitarbeiter eines Getränkemarktes im Ahornweg die Polizei, nachdem er soeben von einem unbekannten Mann mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt wurde.

Nach seinen Angaben betrat kurz vor Ladenschluss, gegen 19:55 Uhr, ein unbekannter Mann den Getränkemarkt und ging unverzüglich auf den Kassenbereich zu. Plötzlich zog er augenscheinlich eine mitgeführte Waffe hervor, richtete sie auf den Kassierer und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Der verängstigte Mitarbeiter nahm einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse und legte sie in eine gelbe Plastiktüte. Währenddessen nahm sich der Täter noch eine Hand voll E-Zigaretten-Packungen aus dem Regal, nahm die Plastiktüte wieder an sich und flüchtete zunächst fußläufig in Richtung Kölner Straße.

Der Kassierer schätzte den Mann vom Alter her auf circa 20 Jahre. Zudem war er ungefähr 1,70 m groß, schlank und sprach Deutsch. Er hatte dunkle Augen und trug zur Tatzeit eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Sturmhaube.

Eine Fahndung im Nahbereich nach dem flüchtigen Täter verlief ohne Erfolg. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen schweren Raubes auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu dieser Tat oder dem unbekannten Täter geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

