POL-RBK: Wermelskirchen - Zusammenstoß zwischen Leichtkraftrad und Unimog - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wermelskirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.10.) wurde die Polizei gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 101 in Wermelskirchen-Dhünn gerufen. Ein Zweiradfahrer sei mit einem Unimog kollidiert. Bei Eintreffen der Polizisten wurde dieser bereits durch Rettungskräfte versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhren ein 20-jähriger Unimog-Fahrer und ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer, beide aus Hückeswagen, hintereinander die L 101. Im Bereich zwischen Habenichts und der Einmündung zur L 157 beabsichtigte der Unimog-Fahrer nach links auf den dortigen Wanderparkplatz abzubiegen. Aufgrund noch ungeklärter Ursache kam sein Hintermann ins Straucheln, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Unimog.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 16-Jährige schwere aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Um ihn dennoch möglichst schonend und schnell zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus zu befördern, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Zweiradfahrer mitnahm.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Die beiden Fahrzeuge der Marken Mercedes und Kawasaki wurden selbstständig durch Angehörige der Verunfallten abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 101 im genannten Bereich rund 2 Stunden beidseitig gesperrt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell