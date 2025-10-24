PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zusammenstoß zwischen Leichtkraftrad und Unimog - Rettungshubschrauber im Einsatz

POL-RBK: Wermelskirchen - Zusammenstoß zwischen Leichtkraftrad und Unimog - Rettungshubschrauber im Einsatz
  • Bild-Infos
  • Download

Wermelskirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.10.) wurde die Polizei gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 101 in Wermelskirchen-Dhünn gerufen. Ein Zweiradfahrer sei mit einem Unimog kollidiert. Bei Eintreffen der Polizisten wurde dieser bereits durch Rettungskräfte versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhren ein 20-jähriger Unimog-Fahrer und ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer, beide aus Hückeswagen, hintereinander die L 101. Im Bereich zwischen Habenichts und der Einmündung zur L 157 beabsichtigte der Unimog-Fahrer nach links auf den dortigen Wanderparkplatz abzubiegen. Aufgrund noch ungeklärter Ursache kam sein Hintermann ins Straucheln, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Unimog.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 16-Jährige schwere aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Um ihn dennoch möglichst schonend und schnell zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus zu befördern, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Zweiradfahrer mitnahm.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Die beiden Fahrzeuge der Marken Mercedes und Kawasaki wurden selbstständig durch Angehörige der Verunfallten abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 101 im genannten Bereich rund 2 Stunden beidseitig gesperrt. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:32

    POL-RBK: Rösrath - Mehrere Kastenwagen aufgebrochen, dreimal ohne Beute

    Rösrath (ots) - Am gestrigen Tag (23.10.) ist die Polizei zu vier Örtlichkeiten im Rösrather Stadtgebiet gerufen worden, an denen geparkte Fahrzeuge auf verschiedene Weise gewaltsam beschädigt und geöffnet worden sind. Es handelte sich in allen Fällen um Kastenwagen, wie sie häufig von Handwerksbetrieben verwendet werden. Lediglich in einem Fall konnten die ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:50

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Zwei unbekannte Personen dringen in Rohbau ein

    Bergisch Gladbach (ots) - Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma meldeten in der Nacht zu Donnerstag (23.10.) gegen 02:20 Uhr einen Einbruch in einen Rohbau in der Bensberger Straße. Auf der Videoüberwachung waren laut Aussagen zwei dunkel gekleidete Personen erkennbar, die sich unbefugt in dem Gebäudekomplex aufhielten. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizisten ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:21

    POL-RBK: Bergisch Gladbach / Rösrath - Zwei Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge

    Bergisch Gladbach / Rösrath (ots) - In der Nacht zu gestern (22.10.) sind erneut zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen worden. Zwischen 17:00 Uhr am Vortag und 10:30 Uhr am Vormittag stand ein Fahrzeug der Marke Peugeot in der Reuterstraße in Bergisch Gladbach-Nußbaum geparkt. In diesem Zeitraum wurde offenbar das Schloss der Hecktür aufgebohrt. Aus dem Laderaum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren