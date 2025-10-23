Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Zwei unbekannte Personen dringen in Rohbau ein

Bergisch Gladbach (ots)

Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma meldeten in der Nacht zu Donnerstag (23.10.) gegen 02:20 Uhr einen Einbruch in einen Rohbau in der Bensberger Straße. Auf der Videoüberwachung waren laut Aussagen zwei dunkel gekleidete Personen erkennbar, die sich unbefugt in dem Gebäudekomplex aufhielten.

Bei Eintreffen der eingesetzten Polizisten konnten keine Personen im und um das Gebäude herum festgestellt werden. Die Beamten fanden jedoch mehrere Plastiktüten, in denen sich geschnittenes Kupfer befand. Möglicherweise wurden die beiden unbekannten Personen bei ihrer Tat gestört und ließen ihre Beute im Gebäude zurück.

Das aufgefundene Kupfer wurde durch die Polizisten als Beweismittel sichergestellt. Zudem nahmen die Beamten eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der Bensberger Straße in Heidkamp gesehen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell